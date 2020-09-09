مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تحسّن التغذية في كسروان في الأيام المقبلة

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أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، أن عمليات التصليح مستمرة للأعطال التي طرأت على محطات الضخ ومولدات الآبار التي تغذي جرود وساحل كسروان والتي أدت إلى تراجع في التغذية بالمياه لهذه المناطق.

وأوضح أن عطلا طرأ على خط أفقا الذي يغذي منطقة كسروان الشمالية، كما طرأ عطل جديد على مولد محطة وطى الجوز، واحترقت مولدات في غالبية الآبار التي تغذي المنطقة ولم يعد التصليح الفوري والسريع ممكنًا نتيجة انسحاب المتعهدين من مناقصات المؤسسة بعد ارتفاع أسعار قطع الغيار في ظل التراجع الكبير للعملة الوطنية إزاء الدولار.

وأوضح أن المؤسسة، وحيال هذه الأزمة، زادت من استخدام المياه الموجودة في سد شبروح بنسبة خمسة وثلاثين في المئة، وعمدت إلى استخدام آبار الإحتياط واستئجار مولدات بديلة وهذا ما حصل في بلدات حراجل وعين الريحانة والصفرا، إضافة إلى التنسيق مع منظمات غير حكومية لتأمين ما أمكن من قطع الغيار اللازمة للمولدات المعطلة.

وأكد أن التغذية بالمياه ستتحسن في الأيام المقبلة، آملا من المواطنين تفهم الظروف البالغة الصعوبة التي تسعى المؤسسة إلى استنباط الحلول لتجاوزها.