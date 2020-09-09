الموجة اللاهبة مستمرة.. ولكن في هذا الموعد الحرارة ستنخفض 5 درجات

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تراجع نشاط المنخفض الهندي الموسمي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل فترتفع قيم ضغط الشبه الجزيرة العربية من 993hpa الى 1005hpa ما يخفف وطأة الحر الشديد على المنطقة،

من جهة اخرى، يعزز منخفض البحر الاحمر نشاطه يوم الجمعة فوق لبييا وصحراء الجزائر فيوجه الكتل الحارة نحو وسط وشمال اوروبا لتتمركز فوق شمال روسيا، بحيث ستتخطى درجات الحرارة 38 درجة في هذه المناطق وينشأ خط حراري يمتد من الدول الاسكاندينافية نحو سيبيريا وهو عامل كافٍ ليضيّق على النشاط القطبي المنتظر ان يردّ بقسوة على المناطق المدارية الجنوبية مع بداية موسم الشتاء، بتيارات شديدة البرودة وهو نفس السيناريو الذي حصل خلال صيف 2014 وشتاء 2015.

يستمر الطقس المشمس واللاهب في لبنان والجوار حتى يوم الاثنين المقبل مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يوم السبت.

هذا وتشير الخرائط الحرارية ان التيارات الباردة ستغطي شرق اوروبا والشرق الاوسط بعد 22 ايلول فيشهد لبنان انخفاضاً بدرجات الحرارة بمعدل 5 درجات.



طقس يومي الأربعاء والخميس مشمس وحار

الحرارة على الساحل: 33/34 درجة تنخفض ليلاً الى 28

في البقاع: 37/38 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 25

على الجبال 1200 متر: 32 نهاراً و 23 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و 16 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية شرقية حارة

سرعتها بين 10 و 35 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: 70% ساحلاً و 20% بقاعاًً