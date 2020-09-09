تحذير من أوجيرو للمواطنين!

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أعلنت هيئة "أوجيرو"في بيان، أنه "بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين سيما في منطقة المنصورية عن أن بعض الشركات تقوم بعرض خدمات انترنت عن طريق الألياف الضوئية وتطلب منهم دفع مبالغ مالية لحجز الخدمات بحجة أن هيئة أوجيرو و/أو وزارة الإتصالات موافقتان على تحويل المشتركين على شبكات تلك الشركات، ولما كان هذا الفعل يشكل جرائم الإحتيال وسرقة أموال الناس، تود هيئة أوجيرو أن تلفت نظر المواطنين إلى وجوب عدم استقبال أي أحد يعرض عليهم هذا النوع من الخدمات وعدم دفع أي مبالغ مالية لهذا الغرض".



وطلبت الهيئة من المواطنين إبلاغها بهذا الأمر على الرقم الخلوي 76838308 أو عبر الـ 1515 أو عبر مراكز البيع المنتشرة في جميع المناطق.

ولفتت نظرهم بأنها سوف تعلن بشكل رسمي عن المراكز التي تتوفر فيها الخدمات الجديدة وطريقة الإشتراك بها والرسوم المتوجبة للحصول عليها.