خبر سارّ عن طريق ضهر البيدر

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أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي انه بعد مراجعة وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار وتذكيره بالوعد الذي قطع لنواب البقاع اجمعين لجهة تعبيد طريق ضهر البيدر الذي اصبح السير عليه مستحيلا ومحفوف بالمخاطر، وبعد مراجعة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتوقيع وزير المالية غازي وزني بتدوير الاعتماد العائد لوزارة الاشغال، بدأ نجار بانجاز المعاملة اداريا تمهيدا لارسالها لديوان المحاسبة للبدء قريبا باعمال التزفيت.



واشار الفرزلي الى ان اعلان خبر انتهاء المعاملة واقتراب موعد المباشرة بالاعمال يندرج في اطار طمأنة أهالي البقاع الذين يعانون جراء الوضع الخطر لهذا الطريق الحيوي وخصوصًا أننا على مشارف فصل الشتاء.