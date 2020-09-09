سرق ۱۰۰ مليون ليرة بشكل محترف!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه بتاريخ 29-8-2020، أقدم مجهول على الدخول الى منزل مواطن في عاليه وسرق مبلغ /100/ مليون ليرة لبنانية، وفرّ الى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها، وتبين أن الفاعل دخل الى المبنى وهو يرتدي عباءة ويضع قفازين في يديه وقبعة على رأسه وكمامة على وجهه.



ونتيجة المتابعة توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:



م. ا. (مواليد عام 1974، لبناني) وهو أحد أقرباء المدعي ويقيم في المحلة ذاتها.

وبتاريخ 3-9-2020 تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة عاليه.



وبالتحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بعملية السرقة، وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، عاد واعترف أنه هو من أقدم على سرقة المبلغ، وقام بتخبئته في المحل الذي يملكه، وبرمي الثياب التي استخدمها في العملية.



وتم ضبط المبلغ المسروق وسلم الى صاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.