10 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 6/9/2020، بالإضافة إلى نتائج فحوص لرحلات وصلت إلى بيروت بتاريخ 7/9/2020 والدفعة الأولى من نتائج فحوص لرحلات وصلت في 8/9/2020، وأظهرت النتائج وجود عشر 10 حالات إيجابية.وجاءت نتائج 6/9/2020 كالتالي:رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 7/9/2020 كالتالي:رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة واحدة إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)رحلة أضنا : شركة Pegasus وقم 6700 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة أبوجا : شركة MEA رقم 568 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 8/9/2020 كالتالي:رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)