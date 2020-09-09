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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 أيلول 2020

9
SEPTEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
تحدثت مصادر عن ثابتين لدى الرئيس المكلف: عدم التراجع والإكثار من الكتمان!


غمز
اعتبرت مصادر سياسية ان الهدف من وراء التشكيلات التي تطرح هو الترويج ورصد ردود الفعل.


لغز
طلائع عودة الخليوي الى الدولة، تباطؤ في خدمة الانترنت، وانقطاع عن عدد من المناطق!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

مرجع رسمي يميل إلى الإبقاء على الاسم نفسه في حقيبة سيادية بارزة نظراً لرفضه المداورة بين الحقائب.

مستوزرون يرسلون نبذة عن حياتهم وسيرهم الذاتية للمرجعيات الأساسية مع إبداء الجهوزية التامة للضرب بسيفهم في الحكومة.

مصادر سياسية تبدي تخوفها من أن تشكّل إشكالات خلدة وطريق الجديدة المسلحة «بروفا» ميدانية لما ستحمله المرحلة المقبلة.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر أمني رفيع إن العقوبات الأميركيّة على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تشير إلى أن الموضوع الحاسم في العقوبات ليس الفساد بدليل حصرها بحليفين لحزب الله. وفي هذا الملف أيضاً تبتعد العقوبات عن خطر تفجير التسوية الفرنسية، ولكنها تؤكد الجديّة بسبب موقع الوزيرين.

 


كواليس

توقعت مصادر فلسطينية تكثيف مسعى المصالحة بين حركة حماس والقيادة السورية وتولي الأمين العام لحزب الله مباشرة قيادة المهمة بسبب التعقيدات الشائكة التي رافقت تاريخ هذه العلاقة خلال الحرب على سورية. وقالت المصادر إنها تتوقع نتائج قريبة على هذا الصعيد.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


"سترو ما شفتو منّا"!

يُردِّد أحد مستشاري مسؤول رسمي خلال إتصالاته مع سياسيّين بلهجة لا تخلو من الإعتذار: "سترو ما شفتو منّا".

 

هجوم عنيف على فاعلية سياسية

شنّ الجيش الإلكتروني لأحد الأحزاب هجوماً عنيفاً على فاعلية سياسية انتقدت رئيس الحزب ودوره داخل السلطة في حين تجاهل الهجوم عدداً من التيارات التي انتقدته بصورة قاسية.

 

استثناء الأدوية من قرار رفع الدعم؟

قالت مصادر إقتصادية إن هناك توافقاً ضمنياً على استثناء الأدوية من قرار رفع الدعم في المرحلة المقبلة تحاشياً لأزمات معقدة لا يمكن تحمّل عواقبها.

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