الهوة بين جعجع والحريري تتوسع اكثر فاكثر

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الديار: منذ التجربة القاسية التي تعرض لها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السعودية. لم تعد العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية الى مجاريها. فكانت تجربة سعد في الرياض نقطة تحول في علاقته مع الدكتور سمير جعجع. برز بشدة النفور من جهة الشيخ سعد الحريري تجاه القوات اللبنانية وكلما ظهر استحقاق ما في الدولة. تبين ان كلا الرجلين لديهما مقاربة سياسية مختلفة عن الاخر حيث ان سعد الحريري يسعى الى الاعتدال في المواقف والحفاظ على السلم الاهلي في حين ان سمير جعجع يميل الى مواقف متطرفة ومتشددة.

واخر المطبات في العلاقة بين المستقبل والقوات. كانت تعاون سعد الحريري مع الرئيس ماكرون والدخول في التسوية واختيار مصطفى اديب في حين ان القوات سمت نواف سلام لرئاسة الحكومة وهذا الامر زاد من الطين بلة. وهنا. بات واضحا ان العلاقة الى المزيد من الافتراق بين سمير جعجع وسعد الحريري في العمل السياسي.