اديب لم يلتق اي اسماء لوزراء مرشحين من الكتل النيابية علما انه يتحاور مع شخصيات من المجتمع المدني ويسعى لتوزير البعض منهم

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الديار: التقى الرئيس المكلف مصطفى اديب الرئيس عون في قصر بعبدا للبحث في الحكومة المرتقبة وقال اديب بعد انتهاء اللقاء نحن في مرحلة التشاور مع فخامة الرئيس، وان شاء الله كل الخير مضيفا سنكمل التشاور مع باقي الاطراف. علمت «الديار» وعلى عكس ما اشيع، لم يحمل الرئيس المكلف مصطفى أديب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد لقائهما للمرة الثانية بعد تكليفه اي مسودة حكومية.

وفي السياق ذاته. لم يتلق اديب حتى هذا التاريخ اي اسماء لوزراء مرشحين من الكتل النيابية علما ان الرئيس المكلف يتحاور مع شخصيات من المجتمع المدني ويسعى لتوزير البعض منهم.

وتؤكد اوساط واسعة الاطلاع في تحالف «ح ز ب الله» و8 آذار لـ«الديار» ان كل ما يحكى ويسمع وينتشر ويعمم اعلامياً وسياسياً تقف وراءه جهات محددة وهدفها التشويش على الايجابية السائدة ويمنون النفس بسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وان يبقى لبنان في فوهة الانهيار والتأزم.

وعن المداولات الحكومية، تؤكد الاوساط ان لقاءات عدة اجريت بين القوى السياسية الاساسية والرئيس أديب انطلاقاً من «الثنائي الشيعي» و«الخليلين» اللذين التقياه السبت وجرى نقاش في نقاط عدة ابرزها : شكل الحكومة، وعدد وزرائها، والمداورة. وهي امور ستتكثف اللقاءات حولها بين القوى الفاعلة والرئيس المكلف في الساعات المقبلة، على ان يكون هناك تشكيلة متوقعة وترضي جميع الاطراف بما فيهم الشارع خلال اسبوع الى 10 ايام كحد اقصى، وهذا سيكون انجازاً في وقت قياسي وسابقة لم تحصل في لبنان ان تتشكل حكومة متجانسة وشاملة بـ15 او 20 يوماً وبزخم دولي وفرنسي.