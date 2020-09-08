عاجل - الخزانة الأميركية: فرض عقوبة على وزيرين سابقين لبنانيين...

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وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل، لانهما "تورطا بعمليات فساد".

واكدت الوزارة ان الولايات المتحدة ستعاقب كل سياسي لبنان يساعد حزب الله.

واعتبرت ان عقوبات اليوم تبرز كيف تورط وتآمرا مع حزب الله على حساب الشعب اللبناني، كما ان واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم "أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة"

واضافت الوزارة ان بعض السياسيين اللبنانيين استخدموا ابواب خلفية لعقد صفقات مع حزب الله لمنافع شخصية على حساب الشعب اللبناني.

واشارت الى ان الوزير يوسف فنيانوس ساعد حزب الله للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية، وحرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله.