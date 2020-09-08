تكتل لبنان القوي: الحرص الشديد على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن واختيار وزرائها على قاعدة الوزير المناسب

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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل وبعد مناقشة التطورات اصدر البيان الآتي:

يؤكّد التكتل حرصه الشديد على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن واختيار وزرائها على قاعدة الوزير المناسب والخبير والقادر على الانجاز والانتاج بسرعة.



ويسأل التكتل عما آلت اليه المشاورات بخصوص تأليف الحكومة حتى الآن وعن الأسباب التي تؤخّر عملية التشكيل فيما البلاد بأمسّ الحاجة لحكومة مهمّتها تنفيذ الإصلاحات بصورة عاجلة.



ويطالب التكتل مجلس النواب بتفعيل عمله بشكل منفصل عن عملية تشكيل الحكومة وان يعمد بأسرع وقت الى اقرار القوانين الموجودة لدى اللجان ولا سيّما منها المتعلقة بمكافحة الفساد وضبط التحويلات المالية الى الخارج واصول الشراء العام واستقلالية القضاء.



ويسأل التكتل عن اسباب التأخّر في اقرار هذه القوانين بسرعة خصوصاً انها مترابطة ببرنامج الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والتي التزم الأفرقاء السياسيون بتسهيل حصولها.