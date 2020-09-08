بالصورة: من سرق مبلغ 450 ألف دولار من هذه المواطنة اللبنانية؟!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 6-9-2020، ادعت مواطنة لدى فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجهول بسرقة مبلغ يقارب الـ 450 ألف $ من داخل خزنة في منزلها الكائن في محلة تلال عين سعادة.

وأشارت المديرية الى أنه ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، ونتيجةً للمتابعة الحثيثة من قبل هذه الفصيلة، حامت الشبهات حول أحد الأصدقاء المقربين من المدعية، وبتاريخ 7-9-2020، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به، ويدعى: م. ا. (مواليد عام 1975، لبناني).

وقالت المديرية العامة في بيان: بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبإقدامه على تخبئة المبلغ المسروق داخل منزل ذويه في محلة انطلياس، بحيث توجهت دورية من فصيلة برمانا الى المكان المشار اليه وضبطت المبلغ، وقد جرى إعادة المبلغ الى صاحبته، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.