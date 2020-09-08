اللواء السيد :" ذكرت محطة الدعارة الإعلامية.."

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غرد اللواء جميل السيد قائلاً :" ذكرت محطة الدعارة الإعلامية MTV عبر موقعها أننا نتدخّل بإتصالات مع المحقق العدلي في كارثة المرفأ،

وللواقع،

إتصلنا بالمحقق العدلي للإدلاء بشهادتنا بعد توقيف ضباط الأمن في المرفأ

بعدما بلغنا قول أحد القضاة:

"نحن أوقفناهم لتهدئة الرأي العام"،

بينما المطلوب هو الحقيقة،

وسأذهب كشاهد.."

وأضاف قائلاً :" سؤال وجيه من متابع:

كيف عرفت محطة MTV بإتصالكم بالمحقق العدلي؟!



جوابي:

لأن وراء التسريب قا ضٍ ورئيس جهاز امني أو أكثر يريدون توريط ضباط صغار ليحموا رؤوسهم،

وسيكون لنا كلام بعد تقديم شهادتنا إن لم يتم رفع هذا الظلم عن الضباط الصغار الذين قاموا بواجبهم..."