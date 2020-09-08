كورونا لبنان - إخضاع 90 مواطنا في هذه المدينة للحجز الصحي !

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عاد الى مدينة طرابلس 90 مواطنا من شبان واطفال ونساء، كانوا هاجروا بطريقة غير شرعية من ميناء المدينة بحرا، الى قبرص اليونانية، وتم على الفور حجرهم في فندق المعرض المخصص للحجر الصحي، بإشراف اللجنة الفرعية المكلفة ادارة ازمة كورونا ومراكز الحجر في الشمال.

وأكدت أمينة سر اللجنة القائمقام إيمان الرافعي انه "سيتم اجراء pcr لكل العائدين، وحجرهم حتى اعلان النتائج، على أن يعود الى منزله كل من أتت نتيجة فحصه سلبية، فيما سيتم حجر من تكون نتائجهم ايجابية ان وجدت حتى شفائهم"، مشيرة الى ان "اللجنة ستؤمن كل المستلزمات الحياتية والغذائية للمحجورين".