ربيع الهبر عبر ضروري نحكي: التشكيلة الحكومية ستضم فريق عمل من لبنانيين مغتربين في فرنسا

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الهبر: إيطاليا ستبلغ الدولة بأنها مستعدة للتنقيب في أول زيارة رسمية لها إلى لبنان

الهبر: الوضع سيكون أصعب من الصومال وفنزويلا ومتجهون نحو ارتفاع مخيف بأسعار السلع

الهبر: زيارة هنية والاستعراض المسلّح مشهدية مذلّة للبنان

غسان سعود عبر ضروري نحكي: اليوم الشعار "نكاية بالعهد ما بدنا ماي"

سعود: سيكون للجامعة اليسوعية حصة كبيرة في التشكيلة الحكومية

سعود: المرحلة المقبلة ستكون دعم الجمعيات بعد أن فشل الأميركي في دعم القوى الطائفية

سعود: زيارة حماس رد تركي على زيارة ماكرون

من بوابة بسري، الحراك الفرنسي، الصراعات الإقليمية وتدوير الزوايا الحكومية أطلّ "ضروري نحكي" بحلقة جديدة هذا الأسبوع، وناقشت الإعلامية داليا داغر آخر التطورات على الساحة اللبنانية مع مدير عام Statistics Lebanon ربيع الهبر والصحافي غسان سعود، وتخلّل الحلقة مداخلات مع الوزير السابق المحامي زياد بارود والمحامي ماجد بويز.

مقدمة ضروري نحكي

استهلت داغر برنامجها بالقول: "حين يَسألونَكم في المرةِ المقبلةِ عن الكهرباء، انظروا في أعيُنِهِم وقولوا ..... بسري. حين يَسألونَكم عن المحاسبةِ والتغييرِ والإصلاحِ، انظروا في عيونِهِم وقولوا .... بسري. حينَ يتهاضمونَ في تعييرِكُم بِ "ما خلّونا"، انظروا في عيونِهِم وقولوا .... بسري. بسري الضربةُ القاضيةُ على كلِّ الكذبِ والخداعِ والتمثيلِ البارع".

وأضافت: "عرقَلوا التنفيذَ يعني مَنَعُونا، نعم منعُونا من بناءِ السدِ لتأمينِ المياهِ لبيروتَ ونصفِ جبلِ لبنانَ كما سبَقَ أن منعونا من بناءِ المعاملِ لتأمينِ الكهرباءِ لكلِّ لبنانَ، تماماً كما يُحاولونَ منْعَنا من تمريرِ قانونٍ محترمٍ للتدقيقِ المالي. "ما خلونا" لم تكُن تهرّباً من المسؤوليةِ أو تبريراً أو تقاعساً أو نكتةً؛ ما خلونا كانت خلاصةَ ألفِ معركةٍ ومعركَة، وكانَ لنا بكلِّ فخرٍ شرفُ المحاولةِ، فيما كان لهم بكل عارٍ شرفُ العرقلةِ".

وختمت داغر: "يا حضرةَ الزعيمِ الآدميِّ الجريءِ الشريفِ، هل أقنعَتْكَ عبارةٌ واحدةٌ في خطابِكَ؟ يا حضرةَ الزعيمِ الآدميِّ الجريءِ الشريفِ، هل شعرتَ أنك تعيشُ في هذا الزمنِ فعلاً أو في زمنٍ آخرَ، قبل أكثرَ من ثلاثينَ عاماً؟ أو أنَكَ أصبحتَ في زمَنِ جهابذةِ الانجازاتِ الوهميةِ؟".

مدير عام Statistics Lebanon ربيع الهبر

مدير عام Statistics Lebanon ربيع الهبر أكد أن شعبية الأحزاب بجزئها الأكبر لا تزال موجودة في لبنان، وقدرتها على خوض الانتخابات والعودة بنفس النتائج كبيرة جداً أيضاً، لأن الفريق المقابل غير جاهز.

وفي التشكيل الحكومي قال الهبر: "التوجه العام يقول أن التأليف سيكون سريعاً، لأننا لسنا بوارد القيام بدعسة ناقصة مع فرنسا، لأننا من دون سيدر متوجهون حتماً إلى كارثة، ومن المعلومات شبه المؤكدة حول التشكيلة الحكومية إنها ستضم فريق عمل من اللبنانيين المغتربين في فرنسا". ورأى إن لا أحد منتصر في أي تشكيلة حكومية في حال عدم تغيير الذهنية التي تقوم على سيطرة الأحزاب، لا على النخب والكفاءات التقنية التي تستطيع وحدها إخراجنا من الذي نحن فيه.

وكشف الهبر عبر ضروري نحكي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اتصل بعدد من رجال الأعمال لتأمين المال لشراء أوراق للإمتحانات الرسمية اللبنانية، لافتاً إلى أن الوضع صعب جداً "وقد يكون أصعب من الصومال وفنزويلا، ونحن متجهون نحو ارتفاع مخيف بأسعار السلع".

وأكد إن التوقف عن التنقيب لم يحصل لأنه لا يوجد نفط وغاز في بحر لبنان، لكن ظروف إقليمية ودولية ومحلية أدت إلى ذلك "وأتوقع أن الزيارة الرسمية الإيطالية المقبلة إلى لبنان ستبلغ إيطاليا فيها الدولة اللبنانية بأنها مستعدة للتنقيب".

ورأى في الاستعراض المسلّح في مخيم عين الحلوة خلال زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "مشهدية مذلّة، تؤكد مرة جديدة على أن لبنان بلد فاقد السيادة". أما عدم مبالاة الروسي في لبنان فرأى فيه احتراماً للاتفاق الأميركي - الروسي لأن "صفقة القرن آتية لا محالة".

الصحافي غسان سعود

بدوره الصحافي غسان سعود علّق على قضية سد بسري وقال: "لو كان لدينا دولة لتمكّنا من مقاضاة البنك الدولي، وبغض النظر عن المعركة مع الوزير جبران باسيل بنهاية المطاف اللبناني اليوم من دون مياه ومن دون كهرباء". وأضاف: "النق جزء من ثقافة اللبناني، من دون التفكير بحلول للمشكلة أو تقديم البديل واليوم الشعار هو (نكاية بالعهد ما بدنا ماي)".

وفي التأليف أكد سعود أن التشكيلة الحكومية جاهزة وقد يتقدم بها الرئيس المكلف خلال أسبوعين، وبعد ما قام به الرئيس سعد الحريري من تبنٍّ لاسم الرئيس المكلف مصطفى أديب والمبادرة الفرنسية "لن يكون هناك من قدرة لدى أحد ليضع أي شروط". رافضاً تسريب أسماء التشكيلة "كون قوة الرئيس المكلف في قوة الورقة التي يضعها في جيبه" واكتفى بالإشارة إلى أنه سيكون للجامعة اليسوعية حصة كبيرة في التشكيلة، وهي الجامعة التي تربطها بفرنسا علاقة جيدة.

وعن الدور الأميركي أشار سعود "حجر الزاوية في اللعبة السياسية الأميركية لم يكن سمير جعجع بل كان سعد الحريري وهذا الحجر انهار، والمرحلة المقبلة ستكون دعم الجمعيات والمجتمع المدني، بعد أن فشل الاميركي في دعم القوى الطائفية في وجه حزب الله، وهذا ما يفسر لقاء شينكر بشخصيات من المجتمع المدني".

ورأى إن الرئيس الفرنسي يحاول بمبادرته هذه أن يحجز لنفسه مكاناً في البحر المتوسط، وبالتالي لديه أسباب استراتيجية واقتصادية وانتخابية، والأميركي لديه مصلحة في تقدم فرنسا في المنطقة أكثر من أي دولة ثانية، أما الروسي فغير مهتم بالساحة اللبنانية. لافتاً إلى إن هناك مشكلة كبيرة بين تركيا وإيران وهذا ينعكس حكماً على حزب الله وحماس "وزيارة حماس رد تركي على زيارة ماكرون، وهذه العراضة في عين الحلوة رسالة وسيكون لها تداعيات في سوريا".

الوزير السابق المحامي زياد بارود

أما الوزير السابق المحامي زياد بارود فرأى أن هناك تضخيم لكل الأدوار المعنية بالملف اللبناني، وصحيح إن الاهتمام الفرنسي هو أضعاف أضعاف ما كان من قبل "لكن يجب التنبه إلى أن المسألة ليست نزهة ونحن في أزمة كبيرة ولن يكون الخروج منها بالأمر السهل، المطلوب اليوم حكومة منتجة تهتم بالأزمات المعيشية".

وأكد أنه لا يمكننا الحديث عن إحباط للمجتمع المدني بسبب المبادرة الفرنسية، لأن المجتمع المدني كبير جداً ولا يمكن اختصاره بأشخاص معيّنين لأنه كبير جداً ولا يحمل أن يمثله أحد. أما "التدقيق الجنائي فهو مصلحة لبنانية، وقد تتقاطع مع مطلب خارجي وهذا لا بأس به، لكن يجب أن نكون حريصين على كل هذه الإصلاحات أكثر من الخارج، وأيضاً على السيادة اللبنانية".

المحامي ماجد بويز

وعن موضوع الشائعات والحملات الممنهجة للنيل من طرف سياسي معين، تحدث المحامي ماجد بويز عبر مداخلة عبر ضروري نحكي، وأكد إن منع الإشاعات من الصدور عمل قضائي غير ممكن، لكن عندما تصدر هذه الإشاعة بشكل مستمر وممنهج من مكان معين يمكن الذهاب لقضاء العجلة. وأضاف: "لكن ملاحقة الإشاعة عبر القضاء سيف ذو حدين، لأن ذلك قد يعرّض المستهدَف لحرب إعلامية "فالناس تلحق الإشاعة ولا تتابع القضية، وعلى سبيل المثال كل الناس لحقت الإشاعات التي روّج لها الإعلامي جو معلوف بحق الوزير باسيل منذ سنوات، لكنها لا تعرف إن القضاء غرّم معلوف وأثبت أن ما أثاره كان مجرد إشاعات".