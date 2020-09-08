أخبار ايجابية عن أزمة البنزين

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اكد ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" ان ازمة البنزين الى الحل اليوم الثلاثاء"، مشيراً الى "اتصالات تجري مع مصرف لبنان من اجل فتح اعتمادات". وأوضح ان "الاجواء ايجابية".



وكانت "الوكالة" قد أفادت في وقت سابق اليوم أن "عددًا من محطات المحروقات أقفلت منذ صباح اليوم، في منطقة خلدة والشويفات والناعمة ودوحة عرمون وبشامون وجوارها، فيما البعض الاخر فتحت ابوابها امام طوابير طويلة من السيارات للحصول على 10 ليترات من البنزين فقط، فضلا عن حصول إشكالات عدة بين السائقين وأصحاب محطات الوقود".