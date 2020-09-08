بورصة اسماء لدخول الحكومة.. فهل تصح؟

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على جري العادة و قبيل اي تشكيلة حكومية يكثر التداول الاعلامي بالأسماء لطرحها جديا او مناورة او لحرقها احيانا.

تدور في الكواليس مشاورات حول اسماء مطروحة للدخول في الحكومة العتيدة، انطلاقا من احتمال قدرتها على تقديم صورة مختلفة عن السابق.

وبينما يطرح اسم رائد شرف الدين لحقيبة المالية، يتم التداول باسم وديع العبسي لنيابة رئاسة الحكومة، انطلاقا من علاقاته الدولية ونشاطه المحلي المستمر سياسيا واجتماعيا.

كذلك يجري الهمس باسم اللواء المتقاعد مروان زين لحقيبة الداخلية، وملحم خلف للعدل، وجورج قرداحي للاعلام.