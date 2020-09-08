عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 8 أيلول 2020

الأخبار: تحقيقات المرفأ: جريمة بلا مجرم!
عودة أزمة النفايات
الديار: «جمود» حكومي بانتظار «مفاجآت» اديب : لا تفاوض على الحقائب او الاسماء
«ارتياب» في بعبدا وباريس تسعى «لولادة» المسودة الاولى قبل نهاية الاسبوع
شينكر في بيروت قبل الانتخابات الرئاسية لتمرير «الترسيم» .. وسد بسري صيني؟
نداء الوطن: عون لم يوقّع مرسوم إقالة ضاهر... و"بوادر لفلفة" لانفجار المرفأ
باسيل يلوّح بمقاطعة الحكومة: "عليّ وعلى الثنائي"!
اللواء: «التباعد الحكومي» يهدّد التأليف.. ويفتح باب الإنهيارات!
إحتواء خلاف «التدقيق الجنائي» وتصعيد بين «التيار» ومعراب وتطويق اشتباك الطريق الجديدة
البناء: الأسد يشيد بالتعاون مع روسيا ولافروف لأولويّة الإعمار مع الاستقرار وحشد الدعم الدوليّ
إيميه وبون يجمعان أسماء للتوزير وأديب اليوم في بعبدا... والثلاثيّ قد لا يشارك! / اشتباكات طريق الجديدة ترفع التوتر داخل البيت الحريريّ...وخشية من رسائل أمنيّة
النهار: موافقة شيعية على المداورة ولا تسميات سياسية
الجمهورية: حكومة المبادرة الفرنسية في المخاض
the daily star: Lebanon confirms 400 coronavirus cases, nine deaths
l'orient le jour: Importations essentielles : la BDL prépare l’après-subventions