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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 8 أيلول 2020

8
SEPTEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
لا يتوقع دبلوماسي أوروبي حدوث ما يعيق الدور الفرنسي في لبنان، وفقاً لخطة ماكرون..


غمز
يحاذر نقابي بارز الإعلام، وهو يُشارك في اللقاءات، ويتحدث ويخرج بسرعة، خوفاً من إعادة الخطأ.


لغز
يعيش الصرافون بالفئتين (أ) و(ب) أجواء ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار، ويمضون بين تكتم وترقب!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أن اجتماع الفصائل الفلسطينية عُقد في بيروت وليس في دمشق لأن الرئيس السوري بشار الاسد اشترط على "حماس" توجيه رسالة اعتذار علنية من سوريا.

 

حاول عدد من السفراء الاستفسار عن موقف الدولة اللبنانية من زيارة اسماعيل هنيّة، لكنهم فوجئوا بأنّ المسؤولين لا يملكون أي معطيات عن هذه الزيارة.

 

رغم تسليم شركة "أوراسكوم" بشكل رسمي إدارة شركة "ألفا" إلى الدولة، لا تزال شركة "زين" ترفض تسليم إدارة شركة "تاتش" بسبب الخلاف على براءة الذمة.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

طلبت سفارة أوروبيّة من جهة أمنيّة تفسيرها لسبب قيام محطتين تلفزيونيتين بنقل مباشر لخطاب رئيس حزب انبثق من ميليشيا سابقة بعدما أعلنت وقف نقل خطابات السياسيين بمناسبة كلمة للأمين العام لحزب كبير، وهل هذا عائد لتدخل سفارة خليجيّة مع إحدى المحطات على الأقل؟

 


كواليس

تُبدي مصادر في فصائل فلسطينية الارتياح لنتائج اجتماع الأمناء العامين ومسار لجان المتابعة التي بدأت عملها سواء على جبهة وقف الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية أو لجان تنظيم الانتفاضة وقالت إن الساعة صفر هي عندما تعلن سلطة رام الله إنهاء مرحلة اتفاق أوسلو.

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