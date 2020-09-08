عودة شينكر قريبة

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الديار: لن يغيب الدبلوماسي الاميركي ديفيد شينكر عن بيروت كثيرا، ووفقا لمعلومات ديبلوماسية، فان المبعوث الاميركي عائد بعد ثلاثة اسابيع على ابعد تقدير لانجاز مهمة ترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية، بعدما وصلت الامور الى خواتيمها وكان بالامكان انجازها في الزيارة الاخيرة، لكن الاجندة الاميركية مبرمجة على مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث سيعمد الرئيس دونالد ترامب الى استغلال «الانجاز» في حملته الانتخابية، وقد ارجأ موعد انهاء الملف كي لا يتزامن مع «صخب» التطبيع بين الامارات واسرائيل، وهو يرغب بان يقدمه كانجاز خارجي مستقل يريح اسرائيل، وفقا لاعتقاده، في ظل حراجة موقفه الداخلي.. وهذا ما يفسرعدم رغبة شينكر في لقاء اي مسؤول لبناني رسمي، وتاجيله تقديم جواب حاسم على ما تم انجازه في التفاوض مع الرئيس نبيه بري..