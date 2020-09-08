سد بسري صيني؟؟؟

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الديار: تبدو وزارة الطاقة مصرة على المضي قدما بمشروع سد بسري بعدما الغى البنك الدولي قراره صرف 244 مليون دولار للمشروع، ووفقا لمعلومات «الديار» بدأ الوزير ريمون غجر العمل على فتح قنوات اتصال مع مسؤولي البنك الدولي في محاولة اخيرة لاقناعهم بالعدول عن قرارهم، وبالتوازي مع بدأ العمل على مسار جديد يعوض انسحاب البنك الدولي من المشروع من خلال اتصالات مع السفارة الصينية في بيروت لاقناع بكين بالدخول على خط التمويل اما حكوميا او عبر شركات خاصة، وقد تضمن الملف المرسل الى السفارة الصينية القانون الصادر عن المجلس النيابي عام 2015 فضلا عن دراسات بيئية تؤكد جدوى المشروع...