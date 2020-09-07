اول حالة وفاة جرّاء كورونا في هذه البلدة اللبنانية

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اعلنت خلية الازمة في بلدية فنيدق في بيان، عن "وتسجيل اول حالة وفاة، وتسجيل إصابتين بفيروس كورونا في البلدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون العدد 19 اصابة. وبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالي 22، علما ان العدد التراكمي هو 41 حالة منذ آذار الماضي (36 مقيم و5 غير مقيم) ، وعدد حالات الحجر المنزلي 47 حالة".

وطلبت من الأهالي "التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية واهمها وضع الكمامة بشكل الزامي، وتحميل المسؤولية الأخلاقية والشرعية لكل المخلين بالأمن الصحي في بلدتنا، والالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإلغاء أشكال التجمعات كافة".

وقالت: "المسألة لم تعد مزحة، الاستهتار شديد من قبل الناس ، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال فمن المؤكد ان الاصابات ستتزايد بشكل سريع لن تستوعبها المستشفيات وسيتم الاختيار بين من يجب معالجته ومن يجب تركه بلا علاج، نرجو أن لا نصل لهذه الحالة".