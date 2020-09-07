وفد من نواب تكتل لبنان القوي التقى وزيرة العدل وهذا ما تم عرضه معها

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التقى وفد من نواب تكتل لبنان القوي يضم نقولا صحناوي، اغوب ترزيان، العميد أنطوان بانو وسيزار ابي خليل وزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتبها في الوزارة، وعرض معها القوانين المعجلة المكررة التي قدمها التكتل الى مجلس النواب ومنها اعفاءات الرسوم والضرائب وتمديد بدلات الايجارات السكنية وتجميد بيع البيوت في المنطقة المتضررة، كذلك صرف اعتماد بقيمة الف مليار ليرة لبنانية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ووضع النواب وزيرة العدل في اجواء الاقتراحات الأخرى التي ينوي تقديمها قريباً وطلب منها اصدار قرار لمنع تسجيل عقود البيع وتعميمه على كتاب العدل والادارات الرسمية المختصة بالتعاون مع الوزراء المعنيين.

وزيرة العدل ماري كلود نجم ابدت من جهتها كل استعداد للتعاون لعدم استغلال الاهالي في بيروت وعدم تغيير النسيج الاجتماعي للمنطقة المنكوبة.

هذا وأصر النواب على شفافية التحقيق بانفجار المرفأ وحياديته وفعاليته في تبيان الحقيقة.