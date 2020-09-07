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القاضي صوان رد شكوى تقدم بها تحالف متحدون ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

7
SEPTEMBER
2020
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أفادت مندوبة الوكالة الوطنية أنه "بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين تعمل تحت اسم "تحالف متحدون" بشكوى مباشرة أمام المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام التمييزي وقضاة وقادة أمنيين، أصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان قرارا برد الشكوى لعدم قانونيتها ولعدم الصفة، معتبرا أن "المحامي عليق، وهو أحد أعضاء التحالف، يمكنه فقط الإنضمام بصفة "مدعي" بعد أن أثبت تضرر زجاج مكتبه، فقام بهذه الصفة بتقديم طلب رد النائب العام التمييزي أمام محكمة التمييز ودعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز".

إشارة الى أن الشكوى ستُتابع من قبل قضاة النيابة العامة التمييزية أمام المراجع المقدمِة اليها الطلبات بما تستحق من أهمية.

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