هل تفجر "المالية" مشروع التشكيلة؟ وماذا لو استقال تكتل لبنان القوي؟ (الدكتور غسان أبو ذياب)

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كتب الدكتور غسان أبو ذياب -

فجر ما أسماه المرشح الدائم لرئاسة الحكومة بوصفه "سنيا وابن أبيه" الوزير السابق النائب فيصل عمر كرامي "تزويراً" بطله وزير المال المستقيل غازي وزني، سجالا "تويتريا" بين الأول بالأصالة عن عن نفسه، وعضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي بالإنابة عن "معلمه" عميد الحكام العرب بعد وفاة المرحوم معمر القذافي، أي رئيس مجلس النواب للدورة السادسة على التوالي السيد نبيه بري.

واشترك في الإشتباك التويتري كل من عضو تيار الكرامة شادي سفرجلاني، الذي قال في بري وبزي ما لم يقله رئيس التيار كرامي، لضرورات "الصداقة القديمة"، مع أن "لطشات" النائب كرامي غمزت من قناة "لبن العصفور" الذي وعد به بري الرئيس سعد الحريري، كجائزة الغطاء السني لمأزق الإدارة البراوية لجمهورية الطائف المترنحة على شفا جرف هاوية الفساد المنظومي برعاية إتفاق المحاصصة والمحسوبية والإستزلام والرعاية الخارجية والدولة المزرعة، والتي يدفع ثمنها دائما المسيحيون والدروز، ومؤخرا السنة.

واستل كرامي مقالة الزميل أيمن العمر، التي أوضحت بتفصيل الفارق بين ما أراده فخامة الرئيس العماد عون من تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، يضمن الوصول إلى معرفة الحقيقة في المليارات المنهوبة، التي تصل إلى ما يناهز السبعة وعشرين مليار دولار، بموجب قرار من مجلس الوزراء، وبين ما فعله التصرف "على الكيف" للوزير وزني، الذي وقع على ما يبدو على عقد مختلف تماما من حيث المقاصد والموجبات.

هذا الحدث، على تواضعه، يشير إلى أحد أبرز مكامن الخلل في الإدارة اللبنانية، وهو إعتبار إحدى الوزارات محتكرة وملكية خاصة لفئة معينة أو طائفة أو جهة، مما يؤدي إلى التعسف في ممارسة الصلاحيات في أحسن الحالات، وفي الأسوء إلى ما حصل مع الوزير وزني من خلال عصيانه قرار مجلس الوزراء مجتمعا، وخضوعه لقرار مرجعيته السياسية، في خرق واضح للدستور.

الرئيس عون كان حازما في رفض مبدأ تكريس أي وزارة لأي طائفة أو جهة سياسية، وجازما في الرد على بدعة "ميثاقية المراسيم" باعتبارها غير دستورية، واستغربت مصادر متابعة كيف ينادي البعض بالدولة المدنية، وبالمقابل يريدون تكريس ممارسة طائفية واضحة، إلا أن "سقطة" الوزير وزني، إلى جانب ما كشفه الرئيس عون في مقابلته الأخيرة عن "خوات" تفرضها وزارة المال على المتعهدين، وارتباك الوزير المحروم السابق -المعروف بارتداءه ساعة يقدر ثمنها بخمسين ألف دولار في رده- أسقط ورقة التين الأخيرة، وكشفت شبكة المنافع والمصالح التي حكمت لبنان منذ الطائف إلى اليوم، ومنعت أي مشروع إصلاحي يؤسس لدولة، بحجة حقوق الطائفة حينا، والأمر الواقع أحيانا، إنما الحقيقة أن كل هذه الشعارات إنما وضعت لخدمة أشخاص لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، والنتيجة، إفقار الناس وتجويعهم، وثروات بمليارات الدولارات موزعة في الدول الأوروبية، كان التهديد بتجميدها والعقوبات على أصحابها، السبب الأول في تهدئة روع بعض "المتحمسين" من أصحاب الخيارات البهلوانية، ونظرائهم من تجار السياسة بمبدأ اللامبدأ.

للتذكير، لا أحد يملك ترف الوقت، رغم أن البعض يهوى لعبة اللعب في الوقت الضائع. الرئيس المكلف يعلم أن التفويض الفرنسي مؤقت على إيقاع الستين يوما، مستغلا "غفوة الدب" ما قبل الإنتخابات الأميركية، إلا أن خضوعه لشروط من يريد استمرار نفس الممارسة يعني إنتحارا سياسيا له وفشلا قبل بدء المباراة، ةهذا ما لن يرض الراعي الفرنسي الألماني به.

رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لا يزال يملك ورقة جوكر تستطيع قلب كل المعادلة وتدمير الهيكل على رؤوس الجميع، وهي إستقالة التكتل من مجلس النواب. إستقالة لو حصلت، ستعيد خلط جميع الأوراق. أولا لأنها ستسقط مجلس النواب بضربة الميثاقية القاضية، فقد سبق أن استقال نواب الكتائب، وكذلك اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية نوابه بحكم المستقيلين لكن دون استقالة فعلية، فإن استقال التكتل، ستظهر أي كتلة نيابية مسيحية بمظهر غير لائق أمام جمهورها إذا لم تحذو حذوه. واستقالة كهذه ستجبر بعض الوجوه المتحفية على التقاعد بعد عناد لوقت طويل. بالمقابل، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى "تريث" أميركي حيال عقوبات مفترضة متوقعة على باسيل وبعض الشخصيات الأخرى على خلفيات سياسية، تصبح هامشية إذا تمكن من إطلاق عجلة التغيير التي تصدأ دائما في مكان ما في بيروت..

بالمقابل، إذا فقد المجلس ميثاقيته المسيحية، من المؤكد أن عددا من الكتل النيابية سيستقيل، وخصوصا تيار المستقبل، دون الرهان على موقف الإشتراكي الذي لا يترك حليفه بري، إلا أن من المرجح أن يستقيل نواب من تكتل جنبلاط خاصة المسيحيون من غير الحزبيين. وبالتالي، من المفترض أن تستلم الحكومة الحكم بصلاحيات تشريعية، إلا أن كونها مستقيلة يجعل السلطة في يد فخامة الرئيس، الذي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكنه أن يأمر قائد الجيش بتشكيل حكومة عسكرية إنتقالية، تتولى إدارة شؤون البلاد والحاجات الأساسية للمواطنين، وتنهي العمل بدستور الطائف، وتبدأ الإنطلاق نحو الجمهورية الثالثة الجديدة.

التغيير يجب أن يبدأ في مكان، وليس هناك من مناسبة تطلق عجلة التغيير أكثر من الألم، وقد تألم لبنان، والمنكي أن البعض لم يكتف بذبح لبنان على مذابح طمعهم الأسطوري، بل يريد المتاجرة حتى بدموع وآلام اللبنانيين، وعلى دماء الآلاف الذين سقطوا في مأساة القرن، لا يزالون يطالبون بحقيبة ليستكملوا سرقاتهم...ألا كفى، استحوا بقا... عيب...

غسان أبو ذياب