سدّ بسري وخطيئة عدم تنفيذه (بقلم د. جيرار ديب)

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بقلم د. جيرار ديب -

ذكر البنك الدولي إنه ألغى صرف ٢٤٤ مليون دولار لمشروع سدّ بسري في لبنان، وذلك بأثرٍ فوريٍ نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء التشييد. وكان المشروع يهدف إلى دعم إمدادات المياه الذي تقوده الحكومة اللبنانية إلى زيادة حجم المياه المتاحة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان حيث يعيش حوالي نصف سكان لبنان.



بالطبع، هلّل البعض ورقص من شدّة جهله، وعدم درايته لخسارته الحقيقية. لقد تغنّوا بإيقافهم للعمل في هذا المشروع وإفشاله.إذ يعتبرون أنهم يسجّلون بذلك، بحسب زعمهم، إنجازًا على العهد، وتحديدًا على الوزير جبران باسيل، الداعم الرئيسي لهذا المشروع. علمًا، أنّ السلطات اللبنانية كانت قد طرحت مشروع سدّ بسري منذ أكثر من ٥٠ عامًا، فهو جزء مهم من استراتيجية المياه الوطنية في لبنان. مع الملاحظة، بأنّ الدولة كانت في السابق قد دفعت ملايين الدولارات استملاكات أراضٍ، تنفيذًا لإقامة المشروع.



في الأشهر القليلة الماضية، خرجت علينا مجموعات من اللبنانيين، عرّفت عن نفسها بأنها من المجتمع المدني- وهي أبعد ما تكون عن حماية البيئة بشيء- وطالبت بوقف العمل في هذا المشروع. الحجة عندهم كانت الحفاظ على الثروة البيئية والأيكولوجية، والجمالية، والتراثية، لهذا الموقع، مطالبيين المعنيين بالسعي لإيجاد طريقة أخرى لتأمين المياه. لكنّ السؤال الذي يطرح ذاته "لماذا انتفضوا اليوم، لإيقاف المشروع؟ هل محبة الحفاظ على البيئة هي الدافع ؟ بالطبع لا، فإنّ الدافع الوحيد، هو النكد السياسي، أولًا وأخيرًا.



يدخل النكد السياسي في كلّ مشروع في لبنان، يرى فيه البعض تسجيل إنجازٍ للعهد. فالهدف واضح، وهو عرقلة مسار العهد السياسي، كي يُصار الى تطويق الوزير جبران باسيل، والحدّ من طموحه الرئاسي. فالتهجم الذي شُنّ في تحركات ١٧ تشرين الأول على الوزير باسيل، دون سواه، أكثر من واضح. هذا، ما حثّ الخصوم السياسيين للعهد، فاستغلّوا وجع الناس وحراكهم، وحوّلوا الحراك إلى نقطة التهجم على العهد، وداعميه.

بالعودة إلى سدّ بسري، اعتبرت الدراسة التي وضعتها وزارة الطاقة، بأنّ المشروع لو نُفّذ كان سيحلّ مشكلةً رئيسيةً يواجهها سكان لبنان، وهي النقص الحادّ والمزمن في المياه. فأكثر من ١٫٦ مليون شخص يعيشون في أنحاء بيروت الكبرى وجبل لبنان. لكنّ، رغم أهمية هذا المشروع، لو نفّذ، إلاّ أن العديد وجد الأهمية في العرقلة، تحت عنوان الحفاظ على أيكولوجية المنطقة، وتراثها.



يشهد العالم العربي صراعًا حادًا على المياه، بدءًا من سدّ النهضة في أثيوبيا، الذي خلق أزمة تكاد تنفجر عسكريًا، بينها و بين مصر، إذ تصف مصر السدّ بالتهديد الوجودي، لأنها تعاني من ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية ٩٥٪ من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنويًا على حصة من مياه النيل تقدر بـ ٥٥ ونصف المليار متر مكعب. لذا، فسعي أثيوبيا في مشروع السدّ، سيؤدي حتمًا إلى نزاعٍ مسلحٍ بين البلدين تحت عنوان الحاجة إلى المياه.

مشكلة أخرى، تكمن بين تركيا والعراق وصولًا إلى سوريا، حول مياه نهري دجلة والفرات. فالسدود التي تقيمها تركيا على أراضيها، تحدّ من كميات المياه للدول الثانية، بحسب ما نصّت عليه الاتفاقيات بين الدول. فالحسكة مثلًا في سوريا، تتعرّض اليوم لحالة جفاف تنذر بخطر الموت لمليون نسمة على الأقل.



على ما يبدو، إنّ إلغاء البنك الدولي القرض المخصص لتمويل سدّ بسري، لم يكن فقط نتيجة ضغط الداخل المعارض. فلبنان الذي يعاني من مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي، يخضع أيضًا لعقوبات غير مسبوقة، من قبل الدول الغربية والعربية على السواء. فصرف النظر عن الأموال المخصصة للسدّ، تندرج أيضًا ضمن العقوبات المفروضة على لبنان، بهدف تضيّق الخناق أكثر على العهد لفكّ ارتباطه بالحزب. كيف لا، والعهد يدعم حزب الله سياسيًا. ففي مختلف المناسبات الدولية كان رئيس الجمهورية، مع الوزير باسيل، يقدّمون الحزب على أنّه مقاومة شرعية ومحقة. هذا ما كان يثير غضب الغرب والعرب على حدّ السواء، إذ إنهم يصنّفون الحزب كمنظمة إرهابية.



أخيرًا، عُرقل مشروع السدّ، والخسارة وقعت على كلّ من كان سيستفيد من هذه المياه، ووقعت أيضًا على عاتق الدولة، التي ستضطر لاحقًا لتنفيذه بسبب الحاجة الملحّة إلى المياه، بدل هدرها في البحر، وبالطبع ستنفذه بكلفةٍ أكبر. وبالبطع لن يكون الوزير باسيل هو الخاسر الأول، كما يروّج أعداءه، ولن يكون انجازًا يُحسب لصالح القوات والاشتراكي، ولا حتى لمن يسمّون أنفسهم بالناشطين البيئيين، بل إنّ لبنان هو الخاسر الأكبر في عدم تنفيذ هذا المشروع. ففي حين يتقاتل العالم من أجل الحفاظ على الثروة المائية، نجد بعض اللبنانيين يستهترون بثروتهم التي قد تكون سببًا مباشرًا للحرب العالمية الثالثة، إن حصلت.