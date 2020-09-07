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دفعة ادوية من حزب الله

7
SEPTEMBER
2020
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سلم وفد من "حزب الله" برئاسة نائب مسؤول الملف الفلسطيني الشيخ عطا الله حمود الى المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان الدكتور سامر شحادة، "دفعة من الادوية، في إطار التعاون والدعم الذي تقدمه لجان العمل في المخيمات الفلسطينية للجمعية وللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان"، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب.

وأكد حمود على "استمرار الدعم للاجئين الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية في جميع المجالات بما فيها جائحة كورونا"، مشيدا بدور الجمعية ومرافقها في "خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان".

من جهته، أبدى شحادة "الامتنان العميق لكل ما تقدمه لجان العمل في المخيمات لأبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات ولجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني على حد سواء، فنحن نسيج واحد وتجمعنا اخوة واحدة".

وأشار البيان الى أن "الجانبين أعربا عن استمرار واستكمال التنسيق والتعاون للوصول الى نتائج أفضل تنعكس على الواقع الفلسطيني في لبنان". 

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