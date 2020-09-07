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أوراسكوم للإتصالات: أنهينا اليوم عملية نقل إدارة شركة موبايل انتريم كومباني ١ من شركة اوراسكوم تيلكوم لبنان إلى وزارة الإتصالات

7
SEPTEMBER
2020
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أعلنت شركة أوراسكوم للإتصالات اليوم أنها أنهت عملية نقل إدارة شركة موبايل انتريم كومباني ١ (المعروفة تجارياً في لبنان تحت علامة ألفا) من شركة اوراسكوم تيلكوم لبنان إلى وزارة الإتصالات وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠ وبعد الإيفاء بكل متطلبات عقد الإدارة حسب المادة ٣١ منه تحديداً. وقد تمت بنتيجة ذلك إستقالة مجلس الإدارة الحالي المؤلف من أعضاء من خارج ألفا وإنتخاب مجلس إدارة جديد تمت تسميته من قبل وزارة الإتصالات. تجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم أثبتت مرة أخرى التزامها بكل القرارت السيادية اللبنانية كما فعلت منذ فوزها بعقد الإدارة في شباط/فبراير ٢٠٠٩ وذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على التقيد بكل مندرجات عقد الإدارة، قرارات وزارة الإتصالات وكافة القوانين ذات الصلة. عملية التسليم التي تمت اليوم تأتي بعد مسيرة دامت أكثر من ١١ عاماً في لبنان وضعت خلالها أوراسكوم كل خبرتها وإمكانياتها في خدمة ألفا ومشتركيها وساهمت بطريقة مباشرة في نهضة وتقدم قطاع الإتصالات في لبنان واحتلال مراكز متقدمة عالمياً وصلت إلى المركز ٢٠ من حيث سرعة الإنترنت. هذا التقدم جاء كنتيجة الانتقال إلى الجيل الثالث في ٢٠١١، الجيل الرابع في ٢٠١٣، الرابع المتقدم في ٢٠١٥ وأخيراً تجربة الجيل الخامس في ٢٠١٩ مع ما تطلبه ذلك من ضخٍ للإستثمارات المطلوبة من قبل وزارة الإتصالات وبعد التنسيق التام واليومي معها ومع كل السادة الوزراء المتعاقبين. أخيراً، نتمنى لوازرة الإتصالات ولشركة ألفا كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة ونؤكد جهوزيتنا واستعدادنا للمساعدة في أي شكل من الأشكال عندما تقتضي الحاجة وسيبقى لبنان في قلوبنا جميعاً وخاصة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس نجيب ساويرس.

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