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رئيس الجمهورية بحث مع وزير المال موضوع عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان

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الوزير وزني: التدقيق الجنائي هو عنوان أساسي من عناوين الإصلاح

ينسحب على كافة وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها وصناديقها

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وزير المال: العقد اصبح ساري المفعول والتعديلات عليه تناقش مع الشركة لاحقاً

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، وعقد معه اجتماعاً بحضور مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، خصص للبحث في موضوع العقد مع شركة " ألفاريس ومارسال" للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك لتوضيح بعض الملابسات التي حصلت بعد توقيع العقد.

وبعد اللقاء، أدلى الوزير وزني بالتصريح الآتي:

التقيت اليوم فخامة الرئيس، وبحثت معه في موضوع عقد التدقيق الجنائي. ويهمني التأكيد على ان هذا التدقيق الجنائي هو عنوان أساسي من عناوين الإصلاح، سوف ينسحب على كافة وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها وصناديقها.

لقد تم توقيع العقد مع شركة Alvarez واصبح ساري المفعول، وان كان ثمة تعديلات عليه فتناقش مع الشركة لاحقاً.

أما اللجنة التي سوف أشكلها لمتابعة عمل التدقيق، فسوف تضم في عدادها هيئة التشريع والاستشارات ممثلة برئيستها.

النائب سليم عون

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم ، النائب سليم عون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة. وأوضح النائب عون انه بحث مع رئيس الجمهورية معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يشكون من عدم تمكن ذويهم من ارسال المال لتأمين معيشتهم ودفع اقساطهم الجامعية، "وقد وجدت لدى فخامة الرئيس اهتماما بهذا الموضوع الذي يعمل على إيجاد الحلول المناسبة له". وأشار النائب عون الى ان البحث تناول أيضا إيجاد التمويل اللازم لاقامة بحيرة "بير هاشم" في زحلة لمواجهة شح المياه المرتقب خلال سنوات.