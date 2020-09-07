رئيس الجمهورية شكر العاهل الأردني على المساعدات التي قدمها الأردن بعد انفجار المرفأ

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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عرض في خلاله معه الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية – الأردنية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، وتطرق البحث الى ما يهم البلدين في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وخلال الاتصال شكر الرئيس عون الملك عبدالله الثاني على المساعدات التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للمواطنين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ولا سيما الجسر الجوي بين البلدين وارسال مستشفى ميداني، إضافة الى طاقم طبي وادوية وحاجات أخرى.