نشر حساب رئاسة الجمهورية فيديو يشكر فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جميع الدول التي ساعدت لبنان بعد الإنفجار الذي هزّ بيروت.

وجاءت الرسالة تحت عنوان:

"من قلب كل لبناني نشكركم على دعمكم لقلب لبنان

From the heart of every Lebanese, thank you for supporting the heart of Lebanon

Du fond du cœur, chaque Libanais vous remercie d’être venus secourir le cœur du Liban"

رئيس الجمهورية اللبنانية

العماد ميشال عون