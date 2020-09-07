هذا ما كشفه السيّد عن الحكومة

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غرّد النائب جميل السيد عن الحكومة عبر تويتر وقال: كما قلت للرئيس المكلّف خلال الإستشارات: "اليوم عم يخطبوك وكلهم بيقولولك ما بدنا ولا حصة ولا شي، بكرا لما بيتجوّزوك بتشوف شو رح يعملوا فيك بالطبخ والنفخ"! هذا هو الوضع اليوم، معظم القوى تريد الإحتفاظ بمواقعها ويقدمّون له أسماء، الضباع تلبس ثوب الخواريف!



وأشار في تغريدة أخرى: "للتذكير، برنار إيميه، كان سفيراً لفرنسا في آذار ٢٠٠٥ دعاني لغداء في قصر الصنوبر بعد إغتيال الحريري،

كان مُعجَباً بثورة الأرز وإنتفاضة السياسيين ضد سوريا، قلت له: "اليوم هؤلاء يغسلون فسادهم بالإنسحاب السوري من لبنان، غداً ستكتشفون أن الفساد هُم"! ربما على صديقنا أن يتذكّر هذا اليوم..