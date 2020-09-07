الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد التسجيل للعام الجامعي 2020-2021

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أصدرت إدارة الجامعة اللبنانية مذكرة إدارية، حدّدت فيها “مواعيد التسجيل في الجامعة للعام الجامعي 2020-2021”.

وجاء في المذكرة:

“أولاً: تحدّد الفترة الواقعة بين 8 أيلول و20 تشرين الثاني 2020 موعداً لقبول تسجيل الطلاب الجدد والقدامى.

ثانياً: بالإضافة إلى الفترة المحددة أعلاه، تستمر فترة التسجيل في المعاهد العليا للدكتوراه حتى نهاية شهر كانون الأول 2020.

ثالثاً: يسمح للطلاب في كافة الوحدات، خلال فترات التسجيل المحددة أعلاه، تقديم طلبات نقل تسجيل من وحدة الى أخرى أو من فرع إلى آخر ضمن الوحدة دون دفع الرسوم مرة أخرى”.