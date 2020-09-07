هل تتراجع حدة موجة الحرّ في اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.وجاء في النشرةالاتي:

- الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: مشمس الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما ترتفع خلال المساء مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 25 الى 33 درجة، في الداخل من 22 الى 41 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية - غربية نهارا، جنوبية - شرقية ليلا سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء 30 درجة.