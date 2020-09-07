مروّج سرق مخدّرات من مشغّله فكلّف الأخير آخرَين للانتقام منه... وهذا ما حصل!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في إطار المتابعة المستمرّة لمكافحة عمليّات ترويج المخدرات وتوقيف المروّجين، ونتيجةً للاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروّج في بلدة عيتيت، ويدعى: م. د. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).

ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات معدّة للترويج، وهي على الشكل التالي:

- /١،٣٥٥/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، مقسمة داخل /٥٤/ كيساً.

- /١٥٨/ غ. من مادة الماريجوانا، مقسّمة داخل /٣٤/ كيساً.

- ٢٣ ظرفاً وعلبة بلاستيكية تحتوي على /٢٢،٥/ غ. من مادة الكوكايين.

- /٤/ غ. من مادة الكريستال.

- /3/ حناجير من مادة الكيتامين، سعة الحنجور الواحد /٥٠/ ملغ.

- حبوب مخدّرة من أنواع مختلفة يفوق عددها الـ /200/ حبّة.

وتبيّن أن المشتبه به قد استحصل على هذه الكمية من المخدرات من خلال سرقتها من أحد التجّار في مدينة بيروت (العمل جارٍ لتوقيفه)، وفرّ بها متوجهاً الى الجنوب، وأن التاجر قد كلّف مروجَين آخرَين لرصده واستعادة المخدّرات المسروقة.

جرى استدراجهما من قِبل عناصر المكتب المذكور وتمكّنوا من توقيفهما، وهما كل من: ح. غ. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني) وم. خ. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني). وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بترويج المخدرات في محافظتي بيروت والجنوب.

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".