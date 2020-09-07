خطة ثانية لمواجهة كورونا.. هذا ما اعلنه وزير الصحة

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وصل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، اليوم الإثنين، إلى سرايا طرابلس وعقد إجتماعاً مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.

وقال حسن خلال تصريح له: "عدد الإصابات بكورونا في طرابلس، إلى تزايد وعلينا الوقوف إلى جانبها".

وأكّد حسن، أنه "سيتم التعاون مع محافظ الشمال، للحد من إنتشار فيروس كورونا".

وأعلن بداية الخطة الثانية من مواجهة كورونا، "من خلال زيادة عدد الأسرة في مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى حلبا وسير الضنية، مع رفع عدد فحوصات الـ pcr".

ولفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى أنه "خلال أسبوع سنلمس السيطرة على أعداد الإصابات".