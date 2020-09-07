living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوب فينانس: الحل الامثل لاستلام التحويلات بالدولار!

7
SEPTEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظراً للأحداث الأخيرة التي يمر بها لبنان وبهدف تشجيع المغتربين على إرسال المساعدات والتحويلات المالية لذويهم ودعم الإقتصاد اللبناني، تتابع شركة بوب فينانس، وكيل ويسترن يونيون في لبنان، مهمتها بتسديد كافة التحاويل الواردة من الخارج نقداً بالدولار الاميركي عملاً بالقرار الوسيط رقم 13255 الصادر عن مصرف لبنان.

وقد باشرت بتطبيق هذا التعميم بتاريخ 07/08/2020، بالإضافة لوضعها رسم %2 كبدل ادارة السيولة النقدية بما في ذلك كلفة التأمين والشحن والنقل والتوزيع الذي يُقتطع من قيمة التحويل من بعض البلدان المرسَل منها.


يذكر أن لشركة "بوب فينانس" حوالى أكثر من 700 مركز في لبنان وتقوم بتقديم خدمات عديدة للمواطن من بينها المساهمة بتسيير أعمال الشركات والمؤسسات التي تبحث عن حل لتسديد رواتب موظفيها وغيرها من المستحقات، دفع ضرائب وزارة المالية، الميكانيك ورسوم النقابات وفواتير الهاتف وتحويل الرواتب للعاملات في الخدمة المنزلية وغيرها من الخدمات المالية التي يحتاجها كل مواطن وفق أعلى درجات السرعة والأمان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout