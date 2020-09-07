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وصف أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان المبادرة الفرنسية بالفرصة الأخيرة وهي التي تتضمن خارطة طريق بمهل محددة، قارعاً جرس الإنذار لجهة ضرورة أن يكون منطق تأليف الحكومة العتيدة مختلفاً عن السابق، وأن لا تكون الحكومة ثمرة تقاسم تقليدي للحصص، بل نتاج منطق الدولة بدل السلطة ليتمكن مجلس الوزراء ، وبمواكبة مركزّة من المجلس النيابي ، من ان يستفيد من دعم القوى والأحزاب لتطبيق الإصلاحات.

ولفت كنعان الى ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة والأهم تطبيق الاصلاحات التي هي حاجة محلية ومطلب دولي، خصوصاً اننا لا نمتلك ترف الوقت، واشار الى أن نتائج الحوار في داخل الاحزاب كما في ما بينها حول التشكيلة الحكومية يجب ان تظهر نهاية هذا الاسبوع ، وأن اجتماعات تعقد على هذا المستوى في "الويك أند" لهذه الغاية.

واضاف كنعان : عندما كنت في المنفى قبل العام ٢٠٠٥ كنت اعتقد أن يوم سأطلع بدور سياسي سيمكنني ذلك من الدفع باتجاه التغيير ، لكنني فهمت اليوم انه بالاضافة الى أن هناك مشكلة في النظام الطائفي ، هناك مشكلة اضافية هي كثرة "فرامل التغيير" فيه.

واعتبر كنعان أن التغيير المطلوب يجب ان يكون ثمرة قناعة داخلية لا نتيجة زجر وخوف من عقوبات مفروضة من الخارج، من دون اغفال أن التلويح بالعقوبات يمكن ان يضغط في هذا الاتجاه، شارحاً أن " العقوبات ليست الحل بالنسبة الى لبنان، فالاصلاح يجب ان ينبع من قناعة داخلية و خطوات سيادية لبنانية".

وكشف كنعان عن حوار مطوّل مع السفير المكلّف بمتابعة تطبيق مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان خلال الغداء الذي اقيم في بعبدا على شرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واوضح أنه شرح له العمل الرقابي والاصلاحي الذي قامت به لجنة المال والموازنة، والتي اي - اللجنة - ستكون من دون شك رأس حربة الإصلاح في لبنان.