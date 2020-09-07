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أسرار الصحف ليوم الأثنين 7 أيلول 2020

7
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2020
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نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ مصطفى أديب سيحمل معه حين يُقدّم تشكليته الحكومية، ورقة اعتذاره، فإما تُقبل تشكيلته أو يُقبل اعتذاره.

استنكر مستوردون للأدوية الزراعية سياسة المحسوبيات وتوزيع البونات في الدعم، مطالبين بجعله دعماً مشابهاً لدعم البنزين.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر معنية بالاتصالات لتشكيل الحكومة إن إحدى العقد الخفيّة قد تكون في مسعى لتسمية المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني وزيراً للمالية وهو ما يفسر الحديث عن المداورة والحملة حول عقد التحقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي وقعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال.

 


كواليس

تحدثت مصادر دبلوماسية أوروبية عن تخوّفها من موجة تصعيد على جبهات العراق وشرق سورية والداخل الفلسطيني والحدود اللبنانية الفلسطينية، رغم مساعي التهدئة التي برزت في حركة الرئيس الفرنسي. وقالت المصادر إن إيران تنظر بعين الريبة للتهدئة من دون تفاهمات وتعتبرها كسباً للوقت في فترة الانتخابات الرئاسية فقط.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
فوجئت أوساط ديبلوماسية باقتراح رئيس الجمهورية حكومة من ٢٤ وزيراً، خلافاً لما تم التوافق عليه إبان زيارة الرئيس الفرنسي بتشكيل حكومة مصغرة من ١٤ وزيراً خلال أسبوعين!


غمز
تعثر البحث في مداورة الوزارات بين الطوائف بعد اعتراض التيار الوطني على بقاء حقيبة المالية مع حركة «أمل»، ومطالبته بالاحتفاظ بوزارة الطاقة مقابل ذلك!


لغز
تجري اتصالات لجمع النواب المستقيلين في تكتل واحد، يكون بمثابة النواة لإنشاء جبهة عريضة مع قيادات بعض فصائل حراك ١٧ تشرين الأول!

 

 

 

الجمهورية: أسرار


تأجيل البحث عمّن انتصر...

دعا سفير عربي الى تأجيل البحث عمّن انتصر نتيجة مبادرة ماكرون لافتاً الى أن ما سيليها لن يبقي أحداً منتصراً إلّا لبنان.

 

رأي شخصية قريبة من "8 آذار" بماكرون

سئلت شخصية قريبة من "8 آذار" عن رأيها في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأجابت: "إنه حبّوب".

 

نواب.. بعيدون كل البعد عن العمل السياسيّ

لوحظ أن عدداً من النواب باتوا بعيدين كل البعد عن العمل السياسي سوى للضرورات القصوى خصوصاً بعد إنفجار ٤ آب.

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