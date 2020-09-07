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الديار: هل ستتألف الحكومة خلال اسبوعين؟ الجواب نعم من حيث المبدأ، لكن الصعوبة بدأت تظهر، وقد تؤخر تشكيل الحكومة اسبوعاً ثالثاً، لكن هذا الامر لن يمرّ مرور الكرام لدى الرئيس الفرنسي ماكرون ومدير المخابرات الفرنسية الذي يُطلع الرئيس الفرنسي على كل مجريات تأليف الحكومة.

وتؤكد المعلومات، ان مسألة التأليف تتمّ تحت انظار رجل المخابرات الاول برنار ايمييه الذي قد يتدخل بإيعاز من ماكرون لتذليل كل الصعوبات والالتزام بمهلة الاسبوعين لتشكيل الحكومة، لان فرنسا تعتبر انه اذا تمّ الاخلال بموعد تأليف الحكومة، فذلك سيُؤدي الى الاخلال بمهلة اجراء الاصلاحات خلال ثلاثة اشهر كي تكون مُنتهية كلياً.