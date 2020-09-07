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بومبيو وأطراف لبنانية يُهاجمون حزب الله .. ولودريان: نواب الحزب انتخبهم الشعب

7
SEPTEMBER
2020
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الديار: هاجم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ح ز ب الله وقال عنه انه المشكلة، وان الولايات المتحدة لا تفرّق بين الجناح السياسي والجناح العسكري في حزب الله، وصادف كلام بومبيو مع خطاب للدكتور سمير جعجع انتقد فيه انتقاداً شديداً سلاح ح زب ال ل ه وطالب بان يكون السلاح في يد الدولة وحدها، وقال جعجع انه بدلاً من ان يكون حزب الله في اطار الدولة اصبحت الدولة في اطار حزب الله.

 

واذا كان موقف بومبيو من ح ز ب الله بهذا الشكل حيث ركز على الصواريخ الدقيقة مُعتبراً انها تهدّد السلام في الشرق الاوسط، فقد لاقاه موقف جعجع بشأن سلاح الحزب، الا ان وزير الخارجية الفرنسي لودريان فرّق بين الجناح السياسي ل ح ز ب الله والجناح العسكري وقال: ان نواب ح ز ب الله انتخبهم الشعب بطريقة ديموقراطية، وبالتالي لا يُمكن تجاهل الجناح السياسي في الحزب، على عكس موقف عدد من الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي تعتبر حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري "حزباً ارهابياً".

 

كتلة الوفاء لل م ق ا و م ة التي تمثل حزب الله في المجلس النيابي وعدت الرئيس الفرنسي بتسهيل تأليف الحكومة الى اقصى حدّ، وقابلها ماكرون بمبادرة تجاه حزب الله من خلال اجتماعه مع نوابه ومناقشة الاوضاع كلها ، حيث نقلوا موقف السيد حسن ن ص رال ل ه الى الرئيس ماكرون، كما نقلوا بعد اجتماعهم به وجهة نظر الرئيس الفرنسي الى سماحة السيد حسن ن ص را ل ل ه، ويُذكر هنا، ان جو الاجتماع بين ماكرون ووفد حزب الله كان مُريحاً جداً.

الديار
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