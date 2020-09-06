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اتصال بين وزير الصحة ونظيرته المصرية: الجسر الجوي مستمر ومستعدون لتسخير كل الإمكانيات لمساندة الشعب اللبناني

6
SEPTEMBER
2020
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 اتصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بوزيرة الصحة والسكان في مصر الدكتورة هالة زايد، التي أوضح مستشارها لشؤون الإعلام الدكتور خالد مجاهد، أن البحث تناول خلال الاتصال "أطر التعاون المشترك في المجال الصحي بين البلدين، والجسر الجوي الذي تم فتحه بين البلدين الشقيقين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لمد لبنان مساعدات أو احتياجات لدعم القطاع الصحي اللبناني، كما تطرق الحديث إلى آخر تطورات الوضع الصحي في لبنان خاصة بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي".

وقد أعرب حسن عن شكره وتقديره لمصر، حيث انه تقدم رسميا بالشكر لمصر من خلال جامعة الدول العربية لدعمها القطاع الصحي في لبنان "من خلال مبادرة مصر السريعة لدعم الشعب اللبناني، فور وقوع الحادث الأخير، بالإضافة إلى دعم وزارة الصحة والسكان المصرية لكل احتياجات القطاع الصحي في لبنان لمساندة البلاد في مواجهة فيروس كورونا"، متوجها بالشكر لنظيرته المصرية على متابعتها ودعمها المستمر للقطاع الصحي في لبنان.

وذكر مجاهد أن زايد "أكدت لنظيرها اللبناني استعداد مصر الكامل لتوفير كل سبل الدعم والاحتياجات الطبية للدولة الشقيقة، وتسخير الإمكانيات كافة لمساندة الشعب اللبناني، سواء من حيث توفير الاحتياجات للقوى البشرية في مستشفيات لبنان من خلال الدورات التدريبية، أو الاحتياجات الطبية والوقائية اللازمة أو الأدوية أو المستلزمات لدعم المنظومة الصحية في لبنان".

أضاف ان وزيرة الصحة والسكان المصرية أكدت لنظيرها اللبناني "استمرار الجسر الجوي الذي تم فتحه منذ بداية حادث مرفأ بيروت، والذي تم من خلاله إرسال عدة شحنات من المساعدات الطبية إلى دولة لبنان تشمل الأدوية بكل أنواعها، ومحاليل، ومستلزمات طبية وجراحية وآلات عمليات، على متن طائرات عسكرية، بالإضافة إلى إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لدعم الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة الجائحة". 

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