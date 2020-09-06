بلدية جونيه ترد على كلام البعض بشأن كورونا!

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يطالعنا بعض المبالغين منذ أسبوع بنظريات ونصائح عن جائحة الكورونا التي تواكبها بلدية جونيه ضمن نطاقها منذ اليوم الأول في شباط ٢٠٢٠ مع كافة المعنيين بدءاً بوزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات والإدارات والأجهزة المعنية وخاصة مع المواطنين، إن كان بالنشرات التوجيهية أو بالتدابير التي إعتبرها البعض في البدء جائرة ومن ثم تفهموا الوضع وأقروا بصحتها.

تؤكد بلدية جونية أن الوضع هو قيد المراقبة على مدار الساعة وهو تحت السيطرة الكاملة حتى الساعة، وإن مصدرالإصابات غير محدد من داخل المدينة فقط، بل غالبيته نتيجة التواصل والإختلاط من أماكن مختلفة.

لذلك، نكرر أنه يجب إتخاذ أقصى درجات الحيطة والإلتزام بالتدابير المشددة لعدم الإختلاط والنظافة والتعقيم حيث يقتضي.

إن البلدية تتابع كل الحالات من دون أي إستثناء وتطبق التدابير المتوجبة سنداً للتعاميم.

إلى أولائك المبالغين المختبئين في جحورهم, المحاولين استغلال الأوضاع الإنسانية والصحية في السياسة الضيقة، أنتم تعرفون تماماً أن مجلس بلدية جونيه والجهاز الإداري وجهاز الشرطة يعالجون ويتابعون كافة تفاصيل إصابات الكورونا، في صحة المواطنين وفي الوقاية, لذلك نقول لكم "روقوا على حالكم"، إستقوا المعلومات من مصدرها إذا أردتم... "بلدية جونيه".

وإلى المواطنين الكرام،

إن كافة المنشورات والإعلانات التي عممناها لا تزال سارية المفعول.

إن خلية الأزمة التي أطلقناها تعمل بكافة طاقتها ولا يزال الرقم الساخن ٩١٣٠٠٠/٠٩ يعمل ٧/٢٤ ونعلمكم أنه لغاية تاريخ اليوم ٢٠٢٠/٩/٦

أصيب في جونيه /208/ أشخاص

توفي منهم /3/

وشفي منهم /91/

لم يعودوا للمدينة /13/ شخص أبلغنا القوى الأمنية عنهم،

والحالات الإيجابية الباقية هي:

⁃ ساحل علما 18

⁃ حارة صخر 33

⁃ غادير 14

⁃ صربا 36

أيها المواطنون الأعزاء،

بلديتكم معكم دوماً، زيدوا من تدابير الوقاية، قللوا من الإختلاط، إنها مسؤوليتنا جميعاً، ولا تدعوا أولئك المصطادين في الماء العكر يغيروا قناعاتكم، وسائل التواصل الإجتماعي مهمة لكن كرامة الإنسان أهم, وعدم المتاجرة بالمشاعر أهم, والأكثر أخلاقية هو عدم نشر المعلومات الشخصية للإستفادة من سبق صحفي .

إني بالمناسبة, بإسم بلدية جونيه, أكرر شكري لكافة من حمل المسؤولية بوعي وبجدية من المواطنين أولاً ومن الوزارات والإدارات العامة وأجهزة إتحاد بلديات كسروان – الفتوح وبلدية جونيه.

#الوقايةوعيومسؤولية

#بلديةجونيه

رئيس بلدية جونيه

جوان حبيش