تشييع الفنان سمير حنا في بلدة كرخا

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شيعت بلدة كرخا بعد ظهر اليوم، "عنتر الغناء" الفنان سمير حنا. وترأس صلاة الجنازة في كنسية مار يوحنا الحبيب في البلدة، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد وعاونه لفيف من الكهنة، في حضور سامر عون ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس رابطة مخاتير منطقة جزين أنطوان عون، رجال دين، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سياسية وحزبية وفنية وحشد من أبناء البلدة والجوار وأصدقاء الراحل.



وقد رثاه أمير شعراء العرب الشاعر ميشال جحا وووري بعدها في مدافن العائلة. ويتقبل أهالي الفقيد التعزية على هواتفهم، بسبب التعبئة العامة.