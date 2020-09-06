صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا.. وهذا ما جاء فيه

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة بلغ 320 فحصا، وأن عدد المرضى المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفى للمتابعة هو 79 مريضا، وعدد الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس خلال ال24 ساعة المنصرمة 21 حالة.

وأعلن عدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي استقرار عدد المتعافين من المرضى داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، على 363 متعافيا، مشيرا إلى نقل حالة واحدة من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن وضعها.

كذلك أعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، وأن عدد الحالات الحرجة داخله هو 25 حالة.

ودعا من يود معرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.