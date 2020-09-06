أرسلان التقى وفداً من العشائر العربية في لبنان: الجميع تحت سقف القانون ولا غطاء فوق رأس أحد

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التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في دارته في خلدة، وفداً كبيراً من العشائر العربية في لبنان، بحضور رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر، رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري، مدير الداخلية في الحزب لواء جابر، رئيس دائرة الشويفات هيثم الخشن وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً في المنطقة.

وشدّد أرسلان في كلمة له أمام الوفد على أنّ السلم الأهلي خط أحمر ولن نسمح بالمسّ به تحت أي ظرف، معتبراً ما حصل غيمة سوداء لن تتكرّر بحكمة العقلاء من الجهات المعنيّة والمسؤولة في المنطقة كافة.

وأكد أن الملجأ الوحيد هو الدولة عبر أجهزتها القضائية والأمنية، وعلى الجميع أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون، ولن يكون هناك غطاء فوق رأس أحد.

من جهتهم، أكد مشايخ العشائر العربية خلال كلمات لهم الثقة المطلقة بحكمة ومواقف أرسلان، مثمنين الخطوات التي قام ويقوم بها من أجل الوصول إلى حلّ ذيول ما حصل، وتسليم المطلوبين إلى القضاء. كما شدّدوا على العلاقة التاريخية التي تربط دار خلدة بالعشائر العربية في لبنان عموماً ومنطقة خلدة على وجه الخصوص.