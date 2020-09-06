رئيس بلدية جاج شكر كل من ساعد في إطفاء الحريق الذي نشب في المنطقة

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وجّه رئيس بلدية جاج في قضاء جبيل المهندس غايرييل عبود رسالة شكر إلى كل من ساعد وقدّم في الثلاثة أيام الماضية لإطفاء الحريق الذي قضى على مساحة لا يُستهان بها من حرج الصنوبر ويخصّ بالذكر:

_ الدفاع المدني وكافة المراكز المشاركة ( إدارة، عناصر،آليات،فرق إسعاف).

_ الجيش اللبناني من عناصر موجودين كانوا على الأرض وطائرات لعبت الدور الأساسي في إخماد الحريق.

_ البلدات المجاورة التي ساعدت.

وتابع : الشكر الأكبر لأبناء بلدته جاج لكل من قدم آليات (صهاريج للمياه) ، أصحاب الآبار الأرتوازية اللذين لم يترددوا ووضعوا كل امكاناتهم لتأمين المياه للجميع ، وكل من شارك مع عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني على الأرض هؤلاء جميعًا برهنوا مرةً جديدة وكما كلّ مرة عن غيرتهم على بلدتهم وعن مدى تعلقهم في أرضهم الذي تجلّى بالعنفوان والنخوة والإرادة الصلبة لمواجهة الأخطار التي واجهتم وتواجههم وهذا ما يُشكل أيضًا مدعاة فخرٍ مرة جديدة.

وختم : كافأكم الله وأطال أعماركم.