هل يشهد لبنان تراجعا بدرحات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي، و تستمر خلال الاسبوع القادم

- المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل .

- نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال " موجة الحر "، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل والتي تبقى فوق المعدلات الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا و خلال الفترة الصباحية. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، وتبقى فوق معدلاتها الموسمية . يستمر التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، كما نذكر الى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال موجة الحر وضرورة الإكثار من شرب المياه. الأربعاء: مشمس الى قليل الغيوم ، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية وتنخفض في المناطق الداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 24 الى 32 درجة، في الداخل من 22 الى 43 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 الى 35كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,14 ساعة غروب الشمس: 18,59 .