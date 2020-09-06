كبارة: سيكون هناك تداعيات كارثية لما يحصل في طرابلس

A + A -

أبدى النائب محمد كبارة تخوفه الشديد من التقارير الصادرة عن انتشار فيروس كورونا في طرابلس وجوارها، محذرا من خروج الامور عن السيطرة "لأن ذلك سيكون له تداعيات كارثية في ظل الامكانات الطبية الضعيفة".

وناشد في بيان المواطنين في طرابلس والشمال أن "يكونوا أكثر وعيا وأن يتنبهوا الى مخاطر الاصابة بهذا الفيروس، وأن يعلموا أن الخطر بات يحيط بنا من كل جانب، خصوصا أن طرابلس تحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات الاجمالي في كل لبنان، حيث أن عشرين في المئة من المصابين يوميا هم من طرابلس مما يستدعي إعلان حال طوارئ شعبية قبل أن تكون رسمية".

كما طالب وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ب"تطبيق قانون التعبئة العامة وحماية الناس في المدينة، كما طالب وزير الصحة ب "وضع كل امكانات الوزارة في تصرف مستشفيات طرابلس الحكومية منها والخاصة وتأمين اكبر عدد من الفحوص ومن التجهيزات المطلوبة"، مؤكدا أن "طرابلس ستكون أمام كارثة صحية في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وأن تصريف الاعمال لا يعفي الحكومة من القيام بواجباتها الكاملة حيال المخاطر".