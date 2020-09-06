نصر الله التقى هنية: تشديد على ثبات محور المقاومة في مواجهة الضغوط والتهديدات

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استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد المرافق، حيث جرى عرض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الغاصب ومسؤولية الأمة اتجاه ذلك.

وتم التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات والآمال الكبيرة المعقودة عليه.

كما جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أسس الايمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون و التنسيق بين الطرفين.